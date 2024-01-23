Жителей Владимирской области приглашают побороться за XII Национальную премию «Хрустальный компас».

Как сообщает пресс-служба правительства Владимирской области, эта престижная международная награда вручается за великие достижения современности и уникальные проекты в сферах науки и культуры, экспедиционной и просветительской деятельности, промышленности и общественной жизни. Её целью является развитие России, увеличение её национального достояния и интеллектуального богатства.Каждый год Русское географическое общество проводит конкурс на получение этой премии. Он проводится на некоммерческой основе, с целью выявления значимых и перспективных достижений и указания путей развития общества. За время проведения конкурса было получено 3720 проектов из 45 стран мира и всей России. Также было учтено более 2,5 миллиона голосов в специальной номинации «Признание общественности», где победитель определялся через интернет-голосование.Участие в конкурсе могут принимать как общественные, так и иностранные общественные организации, научные и образовательные учреждения, творческие союзы, предприятия различных сфер, а также независимые инициативные группы и общественные деятели.