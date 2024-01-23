Во Владимирской области семья с грудным ребенком оказалась в нечеловеческих условиях В городе...

Во Владимирской области семья с грудным ребенком оказалась в нечеловеческих условияхВ городе Коврове минус 35, семья с грудным ребенком оказалась в нечеловеческих условиях. У них нет ни газа, ни горячей воды, ни отопления. Подробности далее.За окном минус 22. А в комнате плюс 11. Квартира в доме на Центральной, 150 вся промерзла насквозь. Греться нечем. Батареи чуть теплые, горячей воды нет. Газа тоже - рассказывает отец семейства. Это видео он отправил в Народный Фронт.- Тут ничего, газа просто нет, приходится пользоваться вот такой старенькой плиткой.Жильцам приходилось пользоваться старой электрической плиткой. Но это не безопасно, ведь проводка в доме очень ветхая. В квартире так холодно, что постиранное белье сохнет неделями. В морозы семье с грудным ребенком пришлось съехать к родителям. И такая ситуация во всем подъезд. При этом ежемесячно жильцы получают квитанции за теплоэнергию, горячую воду и отопление.- Смотрим итог: вот такими суммами мы платим каждый месяц. Это не считая всего остального, считая электроэнергию, мусор и все остальное. Таким образом платежка в месяц достигает 9-10 тысяч рублей.Как пояснили в областной жилищной инспекции, дом находится в ведении Министерства обороны. И по имеющейся у них информации, сбои в подаче тепла произошли из-за промерзания резервуара с газом и теплосетей.Елена Андреева, главный жилищный инспектор области:- Проблема идет со стороны котельной, сетей, которые находятся в ведении министерства обороны. Необходимо провести ревизию всех сетей, возможно где-то идет потеря. Необходимо, чтобы ресурсоснабжающая организация провела мероприятия восстановила свои сети, выявила, где идет потеря теплоносителя. Соответственно управляющей организации тоже выданы поручения, чтобы она держала ситуацию на контроле.По поручению губернатора, было проведено совещание с военной прокуратурой, администрацией Ковровского района и администрацией Ивановского сельского поселения. В Министерство обороны направлено письмо с требованием решить проблему с теплосетямиПолина Лаптева, "Вести - Владимир"