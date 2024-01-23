Во Владимирской областной научной библиотеке открылась выставка макетов монет Они посвящены...

Во Владимирской областной научной библиотеке открылась выставка макетов монетОни посвящены городам Владимирской области. Ее концепцию разработали сотрудники библиотеки совместно с Банком России.Это 30 макетов (27-ми серебряных и трех золотых монет). За каждой стоит большой коллектив художников, дизайнеров, скульпторов. Золотые и серебряные монеты изготавливают фактически вручную. К примеру, монета номиналом сто рублей, посвященная Александрову 2008 года, выполнена из золота и серебра. Ее тираж - всего 250 штук.Наталья Верба, эксперт владимирского отделения "Банка России":- Здесь, на реверсе, крепостные стены и святые ворота Федора Стратилата. За ними - Троицкий собор. Справа - распятская колокольня, на втором плане - Покровская и Успенские церкви.