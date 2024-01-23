Елена Воробей раскрыла секрет шестилетней давности. Оказывается, жена Петросяна устроила для артистки настоящую подставу.

Елена Воробей раскрыла секрет шестилетней давности. Оказывается, жена Петросяна устроила для артистки настоящую подставу.После того как Евгений Петросян и Елена Степаненко разошлись, причина их разрыва долгое время оставалась неизвестной. Что же могло случиться у пары, у которой был не только семейный, но и творческий союз? И причем здесь Елена Воробей?Все было подумали, что в семейные отношения вмешалась разлучница. Стрелы ненависти ошибочно полетели в Елену Воробей, так как в одночасье на первых полосах газет была опубликована фотография, где Петросян и Воробей целуются.И только теперь стало понятно, откуда появились эти снимки. Как выяснилось, нынешняя супруга Петросяна Татьяна Брухунова успела запечатлеть на фото тот момент, когда юморист поднялся на сцену, чтобы поздравить свою коллегу с удачным выступлением. Это произошло в 2018 году в Театре эстрады Юрия Гальцева. А после Брухунова слила снимки в Сеть, как рассказала Елена Воробей в программе "Жизнь и судьба" на телеканале "Россия 1".Мотив ее был очевиден, как уточнила Воробей. "Заметала следы", – так прокомментировал Петросян поведение своей ненаглядной, когда позвонил артистке то ли с извинениями, то ли с поздравлениями. "Проснулась знаменитой в очередной раз? – спросил артистку юморист во время разговора. Очевидно одно: молодая жена Петросяна намеренно подмочила репутацию Воробей.К слову сказать, Елена Воробей призналась, что после того, как СМИ заполонили эти фотографии, ей высказывали претензии даже в общественных местах. Так, например, артистке пришлось выслушивать нелицеприятные комментарии о себе в аэропорту. Там к ней подходили незнакомцы, чтобы высказать осуждение, заявила знаменитость.