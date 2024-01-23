Перед судом предстанет 36-летний житель Гусь-Хрустального.

Перед судом предстанет 36-летний житель Гусь-Хрустального. Мужчину обвиняют в краже денег с банковского счёта и грабеже. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Преступления были совершены весной 2023 года. Правоохранители выяснили, что гражданин гостил у своей подруги. Приятели выпили, и женщина уснула. Тогда фигурант взял в комнате две чужие банковские карты и ушёл. Похищенное имущество он использовал при оплате покупок в торговых точках.Вскоре мужчина посетил другую подругу, и когда та спала, сорвал с её ушей золотые украшения. Дама пробудилась и попросила собутыльника отдать серёжки, но житель Гусь-Хрустального убежал.Отмечается, что на допросе обвиняемый во всём сознался. В настоящее время уголовное дело передано в суд.