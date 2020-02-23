23.02.2020

2020-02-23 11:35:05

В Ковровском районе поймали водителя с поддельными правами

В Ковровском районе поймали водителя с поддельными правами. Он приобрел фальшивое водительское удостоверение на свое имя с разрешенными категориями «А, А1, В, В1, М».

В конце сентября 2019 года он следовал на автомобиле марки «Infiniti QX 56» по автодороге Москва-Уфа в сторону г. Нижний Новгород, где был остановлен на стационарном посту ДПС в деревни Сенинские Дворики Ковровского района инспекторами. При проверке документов мужчина умышленно предъявил поддельное водительское удостоверение сотрудникам ДПС, выдавая его за подлинное.

В ходе проведения проверки документов сотрудниками ГИБДД было установлено, что Ф. водительское удостоверение на территории Российской Федерации не получал, а в соответствии со сведениями федеральной базы ФИС-ГИБДД-М, водительское удостоверение, предъявленное им, выдано на другое имя. Об этом сообщил Ковровский суд.

Приговором Ковровского городского суда от 14 февраля 2020 года мужчина признан виновным в совершении преступления, , ему назначено наказание с применением в виде штрафа в размере 15 000 рублей.