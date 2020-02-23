Российский нападающий Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин рассказал о своих ощущениях после семисотой шайбы в карьере, заброшенной им в матче регулярного чемпионата НХЛ против Нью-Джерси Дэвилз. Капитан столичных не сомневался, что рано или поздно достигнет юбилейной отметки.

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рассказал о своих ощущениях после семисотой шайбы в карьере, заброшенной им в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Нью-Джерси Дэвилз". Капитан "столичных" не сомневался, что рано или поздно достигнет юбилейной отметки."Я счастлив оказаться в хорошей компании. Однако теперь все позади и нужно двигаться дальше. Впереди у нас игра с "Питтсбургом" и необходимо сосредоточиться на ней", – цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ."Понятно, что чем ближе ты подходишь к такому событию, тем больше ты задумываешься, когда это произойдет. Но я знал, что впереди еще 20 игр до окончания регулярного сезона, и рано или поздно это должно было случиться", – добавил российский хоккеист.Александр Овечкин, забросив 700-ю шайбу в матче с "Нью-Джерси", стал восьмым игроком в истории НХЛ, достигшим этой отметки. Ранее это удалось сделать, Уэйну Гретцки, Горди Хоу, Яромиру Ягру, Бретту Халлу, Марселю Дионну, Филу Эспозито и Майку Гартнеру.