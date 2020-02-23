Президент Ирана Хасан Рухани во время встречи с министром иностранных дел Австрии Александером Шалленбергом сравнил американские санкции с коронавирусом.

Президент Ирана Хасан Рухани во время встречи с министром иностранных дел Австрии Александером Шалленбергом сравнил американские санкции с коронавирусом COVID-19. Как заявил иранский лидер в субботу, "санкции США как коронавирус: ужас от них превышает реальный эффект".По мнению Рухани, американская политика ограничений сродни террору. Иран рассчитывает на гуманитарную поддержку Евросоюза, пишет ТАСС.В Иране на текущий момент насчитываются 43 зараженных новым типом коронавируса. От осложнений при болезни скончались восемь пациентов.США ограничили нефтяной экспорт Ирана в мае 2018 года после выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий.