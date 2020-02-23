В американском штате Невада состоялись собрания активистов Демократической партии или кокусы. Уверенную победу над остальными возможными кандидатами в президенты одержал сенатор Берни Сандерс. Его уже поздравил, хотя и не без иронии, Дональд Трамп.

В американском штате Невада состоялись собрания активистов Демократической партии или кокусы. Уверенную победу над остальными возможными кандидатами в президенты одержал сенатор Берни Сандерс. Его уже поздравил, хотя и не без иронии, Дональд Трамп.Берни Сандерс празднует победу: в ходе собрания активистов Демпартии в Неваде он, по предварительным данным, набрал больше 45 процентов голосов. На втором месте с отрывом почти в 20 процентов — бывший вице-президент Джо Байден. И лишь на третьем — бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич, который еще совсем недавно лидировал в Айове.По мнению политологов, Невада — штат стратегически важный для Сандерса. В 2016-м именно здесь он лишь немного уступил Хиллари Клинтон, которая в итоге и стала единым кандидатом от демократов и соперничала с Дональдом Трампом. Он, кстати, уже поздравил Берни Сандерса — в своеобразной манере.- Похоже, сумасшедший Берни преуспевает в штате Невада. Байден и остальные выглядят слабыми, и мини-Майк никак не может возобновить свою кампанию после худшего в истории выступления в теледебатах кандидатов в президенты. Поздравляю, Берни! И не позволяй им забрать у тебя лидерство!Зато сам Сандерс обрушился на действующего главу Белого дома с самой жесткой критикой. Очевидно, сожалея о несостоявшемся импичменте, он обвинил Трампа во лжи, нарушении закона и коррупции, и заявил, что в отличие от Трампа уже объединил вокруг себя все расы и будет работать на благо всех американцев, а не только крупных бизнесменов. Сандерс полагает, что такие обещания приведут его в Овальный кабинет."Мы собираемся победить по всей стране! Американский народ устал от президента, который все время лжет. Они устали от коррумпированной администрации! Они устали от президента, который подрывает американскую демократию и думает, что он выше закона, и который, похоже, никогда не читал Конституцию. Американский народ устал от правительства, основанного на жадности, коррупции и лжи!" — заявил Сандерс.Хоть и не перестает улыбаться, но выглядит явно огорченным Джо Байден, который прежде считался лидером предвыборной гонки от демократов. Он надеялся на победу в Неваде, а вместо этого вынужден комментировать слухи о том, что Россия якобы пытается оказать содействие Трампу и Сандерсу.Сам Трамп над этим смеется, Сандерс утверждает, что это недружественная пресса хочет ослабить его позиции. А Байден пытается обернуть эти новые безосновательные сплетни себе на пользу: говорит, что Москва явно против его кандидатуры, и в этом, якобы, причина его неудач."Уже несколько дней мы слышим, что наш президент будет получать больше помощи от Владимира Путина. И Берни Сандерс, который считает, что не сумеет одолеть Трампа своими силами. Давайте дадим Трампу то, чего он совершенно не хочет, а конкретно — Джо Байдена в качестве претендента на пост президента. И я уверен, что смогу победить!" — заявил экс-вице-президент.Результаты голосования в Неваде — еще не окончательные. С публикацией итогов намеренно медлят. Чтобы избежать возможного технического сбоя, как в Айове, организаторы отказались от мобильного приложения, а местный избирком — от передачи данных через Google, — так что все подсчеты ведут вручную.Однако, по всем прогнозам, Сандерс останется на первом месте. А значит, почти наверняка станет соперником Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в ноябре.