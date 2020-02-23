В норвежском Тронхейме гонкой преследования у мужчин завершилась многдневка Ски Тур. Российский лыжник Александр Большунов, стартовавший первым с преимуществом более 34 секунд над ближайшим преследователем, финишировал на дистанции 30 км лишь седьмым, отстав от лидера на 1 минуту 41 секунду.

В норвежском Тронхейме гонкой преследования у мужчин завершилась многдневка "Ски Тур". Российский лыжник Александр Большунов, стартовавший первым с преимуществом более 34 секунд над ближайшим преследователем, финишировал на дистанции 30 км лишь седьмым, отстав от лидера на 1 минуту 41 секунду.Перед самой гонкой на Тронхейм обрушился снегопад. Российские сервисмены не успели подготовить лыжи к изменившимся погодным условиям, что отрицательно сказалось на результатах представителей сборной России.А вот норвежцы оказались куда расторопнее. Поэтому весь пьедестал гонки преследования достался хозяевам трассы. Победу в гонке одержал Поль Гольберг (1 минута 23,51 секунды). Следом за ним расположились его соотечественники Симен Крюгер (+28,9) и Ханс Холунд (30,1).Общий зачет "Ски Тур" выиграл Поль Гольберг.