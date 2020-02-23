23.02.2020

2020-02-23 09:05:03

Будьте внимательны и осторожны, МЧС по Владимирской области предупреждает об ухудшении погодных условий

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сегодня во Владимирской области ожидается усиление порывов ветра до 15-20 м/с.

Главное управление МЧС России по Владимирской области предупреждает, что такие неблагоприятные погодные явления повышают риски возникновения происшествий и ЧС, связанных с отключениями электроснабжения населённых пунктов, обрушением слабоукреплённых рекламных щитов и других конструкций, падением старых деревьев, дорожно-транспортными происшествиями.

Проявляйте осторожность. При возникновении происшествий и ЧС звоните на телефоны спасения: «01» (с городского), «101», «112» (с мобильного).