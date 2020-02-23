На чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянской Антерсельве, состоялся масс-старт у женщин на дистанции 12,5 километра. Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт финишировала шестой, отстав от лидера на 52 секунды. Россиянка допустила два промаха на огневых рубежах.
На чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянской Антерсельве, состоялся масс-старт у женщин на дистанции 12,5 километра. Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт финишировала шестой, отстав от лидера на 52 секунды. Россиянка допустила два промаха на огневых рубежах.
Первой стала норвежка Марте Олсбю Ройселанн. Ее время составило 39 минут 14,0 секунды. Второй оказалась итальянка Доротея Вирер (+20,7 секунды). В тройку лучших попала и Ханна Эберг из Швеции (+26,1).
Позже 23 февраля на чемпионате мира в Антерсельве состоится масс-старт у мужчин.