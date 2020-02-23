В подмосковный спортивный клуб пригласили 25 детей сотрудников органов внутренних дел льготной категории...
Форма, несколько видов оружия и увлекательный сценарий игры. В честь празднования Дня защитника Отечества член Общественного совета при МВД России Николай Кондратов организовал спортивное мероприятие для детей сотрудников московской полиции.
В подмосковный спортивный клуб пригласили 25 детей сотрудников органов внутренних дел льготной категории. Для участников подготовили увлекательные, захватывающие, требующие ловкости и смекалки состязания.
Ребят ждала насыщенная программа, позволяющая проявить как свои личные качества, так и работу в команде. Для детей подготовили приключенческую игру «Искатели», пейнтбол и лазертаг. Между командами «красных» и «синих» состоялись жаркие сражения. Но больше всего участники оценили игру в лазертаг. С электронным оружием наперевес они сошлись на поле боя. Боевые действия в миниатюре, стратегия и тактика, камуфляж – все это напоминает настоящий бой, только автомат стреляет лучом, а на голове специальные датчики. С учетом того, что игра не травматична, а снаряжение очень легкое, то и игра подошла и для самых юных бойцов.
«Работа с детьми – это наше будущее. Нам пришла такая идея приглашать детей сотрудников полиции ряда регионов на спортивные мероприятия, где присутствует здоровый образ жизни, в этот раз участниками стали дети сотрудников полиции города Москвы», – отметил организатор мероприятия, член Общественного совета при МВД России Николай Кондратов.
Подводя итог мероприятия, за успешное прохождение испытаний детей наградили дипломами и присвоили почетное звание «Молодой боец», а также накормили кашей из настоящей полевой кухни.
Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве