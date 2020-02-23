В подмосковный спортивный клуб пригласили 25 детей сотрудников органов внутренних дел льготной категории...

Форма, несколько видов оружия и увлекательный сценарий игры. В честь празднования Дня защитника Отечества член Общественного совета при МВД России Николай Кондратов организовал спортивное мероприятие для детей сотрудников московской полиции.В подмосковный спортивный клуб пригласили 25 детей сотрудников органов внутренних дел льготной категории. Для участников подготовили увлекательные, захватывающие, требующие ловкости и смекалки состязания.Ребят ждала насыщенная программа, позволяющая проявить как свои личные качества, так и работу в команде. Для детей подготовили приключенческую игру «Искатели», пейнтбол и лазертаг. Между командами «красных» и «синих» состоялись жаркие сражения. Но больше всего участники оценили игру в лазертаг. С электронным оружием наперевес они сошлись на поле боя. Боевые действия в миниатюре, стратегия и тактика, камуфляж – все это напоминает настоящий бой, только автомат стреляет лучом, а на голове специальные датчики. С учетом того, что игра не травматична, а снаряжение очень легкое, то и игра подошла и для самых юных бойцов.«Работа с детьми – это наше будущее. Нам пришла такая идея приглашать детей сотрудников полиции ряда регионов на спортивные мероприятия, где присутствует здоровый образ жизни, в этот раз участниками стали дети сотрудников полиции города Москвы», – отметил организатор мероприятия, член Общественного совета при МВД России Николай Кондратов.Подводя итог мероприятия, за успешное прохождение испытаний детей наградили дипломами и присвоили почетное звание «Молодой боец», а также накормили кашей из настоящей полевой кухни.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве