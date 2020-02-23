На Украине иностранке, эвакуированной из Китая, вызвали скорую. Женщина жаловалась на боли в животе, сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.

На Украине иностранке, эвакуированной из Китая, вызвали скорую. Женщина жаловалась на боли в животе, сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.Медики поставили диагноз — это обострение хронической гастроэнтерологической болезни, никаких признаков пневмонии у нее нет. Больной назначили диету и курс лечения.Гражданство женщины не указывается. На карантине в санатории находятся граждане Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании​​​, Израиля, Норвегии, Казахстана, Черногории,Остальные эвакуированные на карантине чувствуют себя хорошо.Ранее сообщалось, что в Полтавской области произошли столкновения силовиков и местных жителей, которые протестовали против организации карантина в их поселке. Эвакуированных они встретили криками и камнями, хотя медики не обнаруживали симптомов ОРЗ у прибывших. Президент Украины Владимир Зеленский назвал инцидент погорелым театром.На сегодняшний день жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 2442 человека.