Россияне, эвакуированные из Японии в Казань, не жалуются на самочувствие.

Россияне, эвакуированные из Японии в Казань, не жалуются на самочувствие. Как сообщила "Интерфаксу" в субботу представитель президента Татарстана Лилия Галимова, у всех восьми человек нормальная температура. Им предстоит провести в карантине 14 дней, а сейчас они отдыхают после длительного перелета.Российские граждане путешествовали на круизном лайнере Diamond Princess, когда на судне распространился коронавирус COVID-19. Лайнеру позволили зайти в порт Йокогама, но пассажирам запретили покидать каюты. Трое россиян заразились COVID-19, но их заболевание протекает в легкой форме без выраженных симптомов и осложнений.Как сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, эвакуированные россияне и сопровождавшие их лица во время изоляции пройдут обследование на наличие нового коронавируса.