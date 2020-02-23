В Лас-Вегасе завершился чемпионский бой по версии Всемирного боксерского совета между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером. Британский боксер одержал победу техническим нокаутом и отобрал у американца титул чемпиона WBC в тяжелом весе.

В Лас-Вегасе завершился чемпионский бой по версии Всемирного боксерского совета между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером. Британский боксер одержал победу техническим нокаутом и отобрал у американца титул чемпиона WBC в тяжелом весе.Фьюри с первых раундов стал доминировать на ринге. Поединок завершился в седьмом раунде после того, как судья был вынужден остановить бой. До этого Уайлдер дважды побывал в нокдауне.Напомним, что первый бой между британским и американским боксерами состоялся в декабре 2018 года и завершился ничейным результатом.