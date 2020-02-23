Звонок в семье Мандельштейнов.
- Алло, мама, здравствуй. У меня хорошие новости.
- Да, дорогой?..
- Вы с папой всегда беспокоились по поводу моей склонности к гомосексуализму. Так вот, у меня теперь очаровательная девушка...
- Да, как славно! Но... Наверное, какая-нибудь шикса?
- Нет, она из хорошей еврейской семьи.
- Ну наверное бедная, как церковная мышь?
- Нет, семья с Беверли-Хиллс, очень обеспеченная. Ее зовут Моника Левински.
Мать (после паузы):
- Сынок, а с тем симпатичным негром ты окончательно расстался?
еще анекдот!