23.02.2020

2020-02-23 15:30:09

Итальянецы рассказали, как начались их теплые отношения с 33 регионом

Ну а у какой страны самое богатое гоночное наследие Альфа Ромео, Ламборгини, Феррари. Правильно, у Италии. Страна уникальной архитектуры, а также пиццы, пасты, а вот что итальянцы увидели и оценили во Владимире Вам интересно.

Прогулка про Владимиру с итальянским акцентом. Адриано и Стефано во Владимире не первый раз. Их любовь к России началась с литературы. Особенный интерес вызывает творчество Михаила Булгакова. "Мастер и Маргарита" - одна из самых популярных русских книг в Европе.



Адриано Делл'Аста - профессор Миланского катролического университета св. Сердца:

- Это и чудесно, и неожиданно. Потому что "Мастер и Маргарита" - это история неожиданности. Я повторяю, это история жизни. Русская литеарутра - это интересно, потому что говорит о человеке. Ищет гуманность, ищет человека в сердце каждого человека.

Их невероятное путешествие в Россию началось 6 лет назад. Адриано 4 года жил в Москве. Сначала книги, потом - архитектура и природа помогли выучить русский язык. Во Владимире самым любимым местом стал храм Покрова на Нерли. Кстати, в каждой русской церкви Адриано и Стефано всегда находят что-то своё, родное. Ведь многие соборы строились при участии итальянских мастеров.

- Что объединяло? - Иисус Христос. Настоящая вера. Нас объединяет Христос.

Европейская зима приятно удивила итальянцев. Так и не поверишь, что февраль. Но аномалия не только в России. В Италии уже совсем весна.

- Цветочки уже? - у нас да, начинаются. А какие первые цветы? - Гортензия и первые розы.

Шалопай и Филер - для итальянцев в диковинку. Потереть нос-на счастье.

- В Италии есть что-то подобное? - В Милане есть подобное, но не так распространено, как здесь.

Природа разная, климат другой, а чувствуешь себя, как дома, говорят итальянцы. Во многом благодаря людям - таким же темпераментным, открытым и очень душевным.



Адриано Делл'Аста - профессор Миланского катролического университета св. Сердца:

- Сердце понимает, как обувь ты носишь. нога понимает, обувь твоя или нет. Сердце понимает, твоя жизнь - настоящая жизнь или ерунда.

Россия стала домом, потому что здесь есть друзья. Именно дружба соединила две культуры. А путешествие Адриано и Стефано продолжится в Москве. Но во Владимр они еще раз приедут, только уже через год.

Нина Глизница, Александр Чунаев, "Вести-Владимир"