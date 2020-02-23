Российский биатлонист Александр Логинов, снявшийся ранее с масс-старта на чемпионате мира в Антерсельве, был вынужден в ночь с 22 на 23 февраля дожидаться итальянских полицейских, которые привезли ему на подпись протокол совершенного накануне обыска. Об этом рассказал глава СБР Владимир Домрачев.

Российский биатлонист Александр Логинов, снявшийся ранее с масс-старта на чемпионате мира в Антерсельве, был вынужден в ночь с 22 на 23 февраля дожидаться итальянских полицейских, которые привезли ему на подпись протокол совершенного накануне обыска. Об этом рассказал глава СБР Владимир Домрачев."Вчера Логинов был сильно расстроен и не собирался бежать масс-старт. К тому же он вынужден был не спать до часа ночи, потому что ему привезли на подпись протокол. Освободился он только в три часа ", – приводит слова Драчева ТАСС.Напомним, что 22 февраля итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России из-за использования чужой аккредитации личным тренером Логинова Александром Касперовичем.Отдельно был обыскан номер самого спортсмена, у которого изъяли телефон и ноутбук для дополнительных проверок.