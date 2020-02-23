В Китае посол Израиля Цви Хейфец попал в карантин после полета в одном самолете с группой зараженных коронавирусом COVID-19 туристов из Южной Кореи.

В Китае посол Израиля Цви Хейфец попал в карантин после полета в одном самолете с группой зараженных коронавирусом COVID-19 туристов из Южной Кореи. Хотя израильский дипломат был в маске и сидел в другом салоне, ему придется пройти обследование. Как заявил представитель посольства Израиля в Пекине, Хейфец все эти дни работал и чувствовал себя очень хорошо. Лайнер совершил рейс из Тель-Авива в Сеул 15 февраля, пишет РИА Новости. В посольстве также допустили возможность, что туристы заболели не в Израиле, а после возвращения на родину.В самом Израиле в субботу начали расследование, связанное с путешествием двух групп из 39 и 37 человек из Южной Кореи по Святой земле с 8 по 16 февраля и с 11 по 21 февраля. У 18 членов первой группы анализы показали наличие коронавируса. До того, как у них поднялась температура и начался кашель, туристы успели посетить свои офисы, магазины, места большого скопления людей в Иерусалиме, Нетании, Кейсарии, Назарете и дома, в Южной Корее.