В Москве на арене в Лужниках завершился финальный матч Кубка легенд между командой России и сборной звезд. Россияне уступили сопернику со счетом 5:6. Игра прерывалась на десять минут после ухода с поля иностранных футболистов из-за несогласия с решением арбитра встречи.

В Москве на арене в "Лужниках" завершился финальный матч Кубка легенд между командой России и сборной звезд. Россияне уступили сопернику со счетом 5:6. Игра прерывалась на десять минут после ухода с поля иностранных футболистов из-за несогласия с решением арбитра встречи.При счете 4:4 главный судья Александра Пономарева показала две красные карточки Йону Арне Риисе и Йосси Бенаюну за разговоры с арбитром. Это не устроило сборную звезд, которая в полном составе покинули поле.В результате длительных переговоров соперник россиян вернулся в игру, а главный судья встречи отменил красные карточки, заменив их на желтые.Сборная России впервые уступила в международном товарищеском турнире. До этого россияне 11 раз подряд становились победителями Кубка легенд.