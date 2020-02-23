Сборная России по санному спорту стала первой в командной эстафете на этапе Кубка мира, который состоялся в немецком Винтерберге. Золотые медали турнира завоевали Татьяна Иванова, Семен Павличенко, Александр Денисьев и Владислав Антонов.

Сборная России по санному спорту стала первой в командной эстафете на этапе Кубка мира, который состоялся в немецком Винтерберге. Золотые медали турнира завоевали Татьяна Иванова, Семен Павличенко, Александр Денисьев и Владислав Антонов.Российские саночники показали лучшее время дня – 2 минуты 36,848 секунды​​​. Вторыми стали итальянцы (+0,494 секунды). Третье место досталось команде Латвии (+0,599).Ранее на этапе Кубка мира в Винтерберге в соревнованиях двоек победу одержали Владислав Антонов и Александр Денисьев.