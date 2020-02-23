Российская теннисистка Светлана Кузнецова с победы стартовала на представительном турнире в Дохе, чей призовой фонд превышает 2,9 миллиона долларов. В матче первого круга она оказалась сильнее Чаглу Бююкакчай из Турции.

Российская теннисистка Светлана Кузнецова с победы стартовала на представительном турнире в Дохе, чей призовой фонд превышает 2,9 миллиона долларов. В матче первого круга она оказалась сильнее Чаглу Бююкакчай из Турции.Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту. Россиянка взяла верх над соперницей в двух сетах со счетом 6:2, 6:2.В следующем круге Кузнецова сразится с победительницей матча между Игой Швентек из Польши и хорваткой Донной Векич.