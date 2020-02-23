Американский кинорежиссер Квентин Тарантино впервые стал отцом. Ребенок 56-летнего Тарантино и его 36-летней супруги, израильской певицы и модели Даниэлы Пик, появился на свет в клинике Ихилов в Тель-Авиве.

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино впервые стал отцом. Ребенок 56-летнего Тарантино и его 36-летней супруги, израильской певицы и модели Даниэлы Пик, появился на свет в клинике "Ихилов" в Тель-Авиве, сообщил израильский еженедельник Pnai Plus.Тарантино и Пик познакомились в 2009 году, когда режиссер приехал в Израиль представлять свой фильм "Бесславные ублюдки", и поженились в ноябре 2018 года. В августе прошлого года они рассказали, что ждут ребенка. Имя новорожденного пока не названо.Это первый брак Квентина Тарантино. Ранее он говорил, что между семьей и работой сделал выбор в пользу кино, но после свадьбы поведал, что, видимо, "просто ждал идеальную женщину".