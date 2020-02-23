Россия не планирует созыва у себя новой конференции по Ливии, сообщил в интервью греческому еженедельнику То Вима спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Текст интервью опубликован на сайте российского МИДа.

Россия не планирует созыва у себя новой конференции по Ливии, сообщил в интервью греческому еженедельнику "То Вима" спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Текст интервью опубликован на сайте российского МИДа.По словам замминистра, таких конференций "и так уже было предостаточно в различных столицах", и продвижение ливийского урегулирования зависит "не от количества международных конференций по этой теме, а от качества реализации принятых на них решений". Богданов также подчеркнул: Грецию как средиземноморская страна, напрямую страдающая от ливийского кризиса, имеет полное право полноценно участвовать в многосторонних усилиях по его преодолению.В Ливии, глава которой Муаммар Каддафи был свергнут и убит в 2011 году, царит двоевластие. На востоке страны заседает избранный народом парламент, его поддерживает Ливийская национальная армия маршала Хафтара. На западе, в Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия.13 января в Москве прошли первые переговоры командующего ЛНА Халифы Хафтара с главой ПНС Фаизом Сарраджем. По итогам встречи было составлено соглашения о прекращении огня. Представители ПНС подписали документ, а командующий ЛНА – нет.19 января в Берлине прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта, ряда других стран, а также Евросоюза и ООН. Главным итогом конференции стал призыв к прекращению огня в Ливии и обязательство соблюдения эмбарго на поставку вооружений обеим сторонам, напоминает РИА Новости.