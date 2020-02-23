На Камчатке трагически погибла главный редактор информационного агентства Камчатка Мария Нетребенко. Причиной трагедии стало ДТП на снегоходе, которым она управляла.

На Камчатке трагически погибла главный редактор информационного агентства "Камчатка" Мария Нетребенко. Причиной трагедии стало ДТП на снегоходе, которым она управляла.Как сообщают "Вести: Приморье", трагедия произошла недалеко от Петропавловска-Камчатского на трассе биатлонного комплекса имени Фатьянова после торжественного открытия камчатской традиционной гонки на собачьих упряжках "Берингия-2020". Снегоход, на котором ехали Нетребенко и ее коллега Лейсан Латыпова, врезался в дерево. Мария погибла, вторая журналистка госпитализирована и находится в реанимации.На Камчатку Мария Нетребенко приехала всего полгода назад, чтобы увидеть полуостров вблизи. До этого она работала в Хабаровском крае, затем в редакции "Вести: Приморье" "ГТРК "Владивосток", жила в Юго-Восточной Азии, снимала репортажи и писала статьи.