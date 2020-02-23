23.02.2020

2020-02-23 16:40:03

На трассе Владимир-Муром произошла страшная авария

Сегодня на трассе Владимир- Муром случилась страшная авария. Произошло столкновение двух автомобилей. От машин остались только груда искореженного металла и оторванные номера. Одна съехала в кювет и перевернулась. Состояние пострадавших и обстоятельства ДТП уточняются. Очевидцы сообщают, что на месте аварии работают спасатели, врачи скорой помощи и инспекторы ДПС. Возможно, плохие погодные условия стали причиной аварии на дороге.