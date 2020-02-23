Россия - выдающаяся сухопутная держава, и ее главный выход к морю заблокирован льдами Арктики. И несмотря на возобновившиеся дискуссии о необходимости строительства новых авианосцев для российского ВМФ, планам их постройки едва ли суждено осуществиться, пишет в блоге для портала The National Interest вашингтонский геополитический эксперт Эрик Хзмалян.

Россия — выдающаяся сухопутная держава, и ее главный выход к морю заблокирован льдами Арктики. И несмотря на возобновившиеся дискуссии о необходимости строительства новых авианосцев для российского ВМФ в дополнение к единственному ныне существующему "Адмиралу Кузнецову", планам их постройки едва ли суждено осуществиться, пишет в блоге для портала The National Interest вашингтонский геополитический эксперт Эрик Хзмалян.Помимо прочего, Россия не вовлечена в международные военные операции, требующие воздушной поддержки с авианосцев, пишет он. Москва усилила свою позицию в Сирии для влияния на политику в Европе — однако сделала это не с моря, а с берега, используя поток мигрантов как политический инструмент.Таким образом, отмечает Хзмалян, для политического влияния в Европе через Средиземноморье России не нужна ударная авианосная группировка. При этом сухопутные державы осваивают моря, лишь обеспечив безопасность своих наземных границ — как, например, Китай. Однако НАТО, тот же Китай и неспокойный Ближний Восток, по мнению эксперта, будут и далее заставлять Москву уделять главное внимание своим границам. В том числе и по этой причине главным инструментом для военно-морских операций России будут оставаться ее подводные лодки, которые Хзмалян называет одними из лучших в мире.