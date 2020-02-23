Сообщения о том, что самолеты ВКС РФ якобы остановили турецкую военную колонну в сирийской провинции Идлиб, не соответствуют действительности, сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник. Он заявил, что подобные сообщения являются фейком.

Сообщения о том, что самолеты ВКС РФ якобы остановили турецкую военную колонну в сирийской провинции Идлиб, не соответствуют действительности, сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник. Он заявил, что подобные сообщения являются фейком.Ранее появилась информация, что боевые самолеты ВКС России остановили колонну турецких военных и не дали ей войти в населенный пункт Аль-Бара в провинции Идлиб в Сирии​​​.В период Гражданской войны в Сирии провинция Идлиб стала оплотом вооруженной оппозиции правительству Башара Асада. В 2017 году Идлиб вошел в одноименную зону деэскалации — одну из четырех, созданных на основе договоренностей между странами-гарантами сирийского урегулирования — Россией, Турцией и Ираном. На территории провинции и в прилегающих к ней районах Алеппо и Хамы были размещены 12 наблюдательных постов турецкой армии.