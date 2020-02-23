Турция пока не выполнила условия договоренностей по Сирии, достигнутых в Сочи больше года назад. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в программе Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1.

Турция пока не выполнила условия договоренностей по Сирии, достигнутых в Сочи больше года назад. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."В данном случае можно однозначно говорить о том, что пока не выполнены условия сочинских договоренностей, которые больше года тому назад были подписаны двумя президентами, и где говорилось о том, что именно Турция должна будет обеспечить разведение, размежевание, вывод тяжелых вооружений и так далее", — напомнил Песков.Он добавил, что в данное время террористы в Идлибе "прекрасно вооружены, они постоянно получают подпитку амуницией, боеприпасами, военной техникой". "Очень опасные образцы военной техники попадают им в руки. И все это, к сожалению, не способствует нормализации обстановки", — отметил представитель Кремля.