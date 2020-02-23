Президент РФ является сторонником проведения саммита по Сирии, встреча лидеров России, Турции, Франции и Германии может состояться, когда удастся согласовать графики четырех президентов. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в программе Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1.

Президент РФ "является сторонником" проведения саммита по Сирии, встреча лидеров России, Турции, Франции и Германии может состояться, "когда удастся согласовать графики четырех президентов". Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Он также рассказал, что тональность телефонного разговора Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, прошедшего вечером 21 февраля, была рабочей.При этом турецкая сторона, по его словам, не соблюдает условия сочинских договоренностей, подписанных более года назад – об этом можно говорить однозначно. В документах говорилось, что "именно Турция должна будет обеспечить" разведение сил и вывод тяжелых вооружений, однако террористы в Сирии по-прежнему "прекрасно вооружены" и получают "очень опасные образцы" военной техники, подчеркнул пресс-секретарь главы государства. Все это "не способствует нормализации обстановки", добавил он.