Сильный боковой ветер не стал помехой для экипажа транспортного самолета Airbus Beluga - пилоты совершили благополучную посадку в аэропорту под Манчестером. Приземление снял на видео один из местных авиаспоттеров, опубликовавший ролик в Сети.

В Сети появилось видео посадки в исполнении экипажа транспортного самолета Airbus Beluga, выполненной при сильном боковом ветре. Кадры были сделаны в минувшую среду, 19 февраля, в аэропорту Гаварден под Манчестером.Не самые идеальные условия заставили пилотов бороться со стихией, однако летчики справились и благополучно посадили многотонную машину на полосу. Приземление запечатлел один из местных авиаспоттеров.Airbus Beluga – широкофюзеляжный реактивный транспортный самолет для перевозки крупногабаритных грузов весом до 47 тонн.Преимущественно воздушные суда этого типа используются авиастроительной компанией Airbus в своих нуждах. В частности – для перемещения частей самолетов между заводами компании в Европе.Свое название Beluga получила за внешнее сходство с китом-белухой.