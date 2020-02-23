Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства столкновения легковушки и пассажирского микроавтобуса, в салоне которого находились пять взрослых и семь несовершеннолетних. В результате аварии погиб один человек, еще восемь – были доставлены в медицинское учреждение для проведения осмотра.

Утром в воскресенье, 23 февраля, на трассе Владимир — Муром – Арзамас Судогодском районе Владимирской области произошла серьезная авария, в результате которой погиб человек и еще несколько – получили травмы различной степени тяжести.Как сообщает пресс-служба регионального УМВД России, водитель легкового автомобиля Nissan не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Газелью".От полученных травм скончалась пассажирка легковушки.Кроме того, пострадали люди, находившиеся в салоне пассажирского микроавтобуса, следовавшего по маршруту Красная Горбатка – Владимир. Восемь человек были доставлены в больницу для осмотра.Всего в "Газели" ехали 12 пассажиров, в том числе – семь несовершеннолетних.Полицейские начали проверку по факту инцидента.