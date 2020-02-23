Российский лидер Владимир Путин пообещал оснащать армию и флот самым новым вооружением, в том числе лазерными и гиперзвуковыми комплексами.

Российский лидер Владимир Путин пообещал оснащать армию и флот самым новым вооружением, в том числе лазерными и гиперзвуковыми комплексами.О намерении и дальше укреплять потенциал стратегических сил он заявил на выступлении в Государственном Кремлевском дворце по случаю Дня защитника Отечества.Путин отметил, что многие виды отечественного оружия не имеют аналогов в мире, в то время как в России уже произошел переход к его постановке на боевое дежурство, передает ТАСС.Также президент говорил о Великой Отечественной войне и о том, что Россия будет пресекать любые попытки исказить ее историю.9 мая пройдут торжественные мероприятия по случаю 75-й годовщины Победы. В этот святой праздник страна будет чествовать героев, изгнавших врага со своей земли и освободивших многие народы от оккупантов. И долг ныне живущих — всегда помнить, какой ценой досталась победа.Еще Путин поблагодарил всех участников боевых действий в Сирии за службу. Российские военнослужащие уничтожили хорошо оснащенные террористические группировки и предотвратили на дальних рубежах крупные угрозы для России, передает "Интерфакс".