Восемь пострадавших в аварии доставлены в больницу.

В Судогодском районе около 11 часов утра 23 февраля в ДТП погибла женщина, сообщает со ссылкой на источник в управление МВД по региону.Авария произошла на 46-м километре автодороги Владимир – Муром – Арзамас. На дороге столкнулись Nissan и пассажирская «Газель», двигавшаяся по маршруту Красная Горбатка – Владимир. Погибшая женщина была пассажиром иномарки.Еще восемь человек, получивших травмы в ДТП, доставлены в больницу.По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan не справился с управлением, выехав на встречную полосу.