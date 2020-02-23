Россияне Владислав Антонов и Александр Денисьев показали лучший результат дня в соревнованиях двоек на девятом этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в немецком Винтерберге. По итогам двух заездов они финишировали с результатом 1 минута 33,622 секунды.

Россияне Владислав Антонов и Александр Денисьев показали лучший результат дня в соревнованиях двоек на девятом этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в немецком Винтерберге. По итогам двух заездов они финишировали с результатом 1 минута 33,622 секунды.Вторыми стали латвийцы Оскар Гудрамович и Петерис Калниньш (+0,608 секунды). Тройку лучших замкнули представители Польши Войцех Хмилевский и Якуб Ковалевский (+0,763).Заключительный этап Кубка мира пройдет с 29 февраля по 1 марта в немецком Кенигзее.