Госсекретарь США Майкл Помпео в интервью изданию The Washington Free Beacon рассказал о планах США вновь подвергнуть Иран режиму международных санкций.

Госсекретарь США Майкл Помпео в интервью изданию The Washington Free Beacon рассказал о планах США вновь подвергнуть Иран режиму международных санкций. По словам Помпео, президент Дональд Трамп и американские дипломаты будут обдумывать несколько месяцев инициативу по внесению Совет Безопасности ООН предложения об антииранских санкциях.Вашингтон беспокоит то, что в этом году ООН может вернуть Ирану право на закупку вооружений и технологий баллистических ракет. Иран, значительно усилившийся в военном отношении, сможет разрушить равновесие на Ближнем Востоке, заявил Помпео.Новые санкции снизят угрозу дестабилизации ситуации в регионе, считает госсекретарь. Помпео уверил, что европейские союзники США — ФРГ, Великобритания, Франция — осознают угрозу и тоже обеспокоены.Вашингтон не ждет противодействия в ООН от России и Китая, обладающих правом вето. "Мы считаем, что Россия и Китай также разделяют нашу обеспокоенность", — заявил Помпео.Совбез ООН запретил международные поставки в Иран определенных материалов, оружия и технологий в июле 2015 года, пишет ТАСС.