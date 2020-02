Дональд Трамп в преддверии своего визита в Индию опубликовал в Twitter ролик в стиле болливудского кино с собой в главной роли. Автор видео - один из интернет-пользователей.

Дональд Трамп в преддверии своего визита в Индию опубликовал в Twitter ролик в стиле болливудского кино с собой в главной роли. Автор видео — один из интернет-пользователей.В ролике президент США предстает в образе всесильного принца Бахубали — героя популярного индийского фильма "Бахубали: Рождение легенды". Трамп побеждает своих противников из Демократической партии, передает телеканал "Россия 24". Рядом с ним супруга Меланья, дочь Иванка и ее муж Джаред Кушнер. Появился на экране и премьер-министр Индии Нарендра Моди.To celebrate Trump's visit to India I wanted to make a video to show how in my warped mind it will go......USA and India united! pic.twitter.com/uuPWNRZjk4— Sol