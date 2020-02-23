В индийском штате Гоа разбился самолет МиГ-29К, пилот остался жив. По словам представителя ВМС Индии, крушение истребителя произошло во время тренировочного полета.
В индийском штате Гоа разбился самолет МиГ-29К, пилот остался жив. По словам представителя ВМС Индии, крушение истребителя произошло во время тренировочного полета.
Самолет упал в Аравийское море. Пилот катапультировался и был спасен, сообщает Business Standard.
Истребитель вылетел с базы Ханса. Будет проведено расследование инцидента.
Предыдущая авария МиГ-29К в Индии произошла в ноябре минувшего года и также в Гоа, напоминает РИА Новости. Тогда причиной крушения истребителя вскоре после взлета было попадание птицы в двигатель.