В сирийском Алеппо российских военных поздравили с Днем защитника Отечества. Мероприятие прошло в районе Банизайд, сильно пострадавшем от действий террористов.

В сирийском Алеппо российских военных поздравили с Днем защитника Отечества. Мероприятие прошло в районе Банизайд, сильно пострадавшем от действий террористов.Вице-мэр Алеппо Абду Салам Ашшехаби поблагодарил российских военных от лица сирийцев. Он отметил, что нельзя недооценить их помощь в борьбе с терроризмом и добавил, что "русским друзьям" благодарны жители города, провинции и всей страны. Он пожелал нашим военным мира и благополучного возвращения домой.Особо был отмечен вклад россиян в освобождении Алеппо от боевиков, передает ТАСС. Ашшехаби назвал совместную победу в районе Алеппо "великой".Простые жители города также выразили свою благодарность и присоединились к поздравлениям с праздником.