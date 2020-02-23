Жительница Ростовской области чуть не погибла после того, как потеряла сознание и упала на проезжую часть. Голова пешехода оказалась в считанных сантиметрах от колес автобуса, проезжавшего мимо. Инцидент, едва не ставший фатальным, запечатлела камера видеонаблюдения.

Камера наблюдения запечатлела дорожный инцидент, произошедший в минувшую пятницу, 21 февраля, в Азове.Женщина, шедшая по тротуару, внезапно оступилась и упала на проезжую часть. Как сообщают местные СМИ, она почувствовала внезапное недомогание и потеряла сознание.Голова пешехода оказалась в считанных сантиметров от колес автобуса, который как раз проезжал мимо.По счастливой случайности, дама не пострадала.