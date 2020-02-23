23.02.2020

2020-02-23 12:25:02

В Коврове нашли пожароопасные заправки

Надзорное ведомство проверило соблюдения требований пожарной безопасности на АЗС города Коврова. На нескольких заправках оказался целый ряд серьезных нарушений- отсутствие для контроля заземления цистерн специализированных автоматизированных устройств, исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта, резервуары хранения топлива не оборудованы системами предотвращения их перенаполнения, не проведен противопожарный инструктаж с персоналом объекта, очистка и предремонтная подготовка технологического оборудования на АЗС.Также выявлены нарушения при реализации товаров потребителям.

Руководителям ООО «Газтрейд» и Владимирского филиала ООО «Татнефть–АЗС–Запад» внесены представления. Кроме того, в отношении виновных должностных лиц возбуждено 3 дела об административном правонарушении, которые направлены в ОНД ГО МЧС России и в территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Владимирской области.

Устранение нарушений находится на контроле городской прокуратуры.