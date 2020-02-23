Газпром:
- А у нас в квартире газ. А у вас?
Нафтогаз:
- А у нас газопровод. Вот...
Болгария:
- А у нас огонь погас -
Это раз...
Грузовик привез дрова -
Это два...
Путин: - А из нашего окна
Площадь Красная видна!
Тимошенко: - А у нашего окошка
По трубе гуляет кошка...
Путин:
А в-четвертых, Тополанек
Отправляется в полет.
Потому что где-то кто-то
ходу газу не даёт!
Ющенко, Тимошенко, Дубина (хором):
- Мы ходили по Брюсселю,
там сейчас такой экстаз...
Рассказали всем про синий
Презеленый красный газ!
Кто на кранике сидел,
Кто на лыжах песни пел...
Витя пел,
Вован молчал,
Пиебалгс права качал...
Дело было вечером,
тырить было нечего.
еще анекдот!