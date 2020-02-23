Многодетная мать бросилась в воду после того, как ее пес провалился под лед на пруду в Мытищах. Животное погналось за уткой, но не сумело выбраться на сушу самостоятельно. На помощь питомцу пришла решительная хозяйка.

В Сети опубликованы кадры спасения собаки, снятые на днях в подмосковных Мытищах. В роли спасателя выступила многодетная мать по имени Алина, работающая педиатром.Женщина гуляла с детьми в парке. Ее собака попыталась догнать утку и выбежала на лед. В итоге животное оказалось в воде, не сумело самостоятельно выбраться и начало тонуть.Решительная дама пришла на помощь питомцу. Она попросила прохожих присмотреть за детьми, и, скинув верхнюю одежду, бросилась в пруд. Алина добралась до пса в тот момент, когда он был готов вот-вот пойти ко дну. Ей удалось нащупать ошейник и доставить терпящего бедствие на сушу.Никто из участников ледяного купания не пострадал.