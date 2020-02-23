В Союзе биатлонистов России считают, что чемпион мира в спринте Александр Логинов сделал заявление о возможном уходе из спорта на фоне эмоций. Об этом заявил президент СБР Владимир Драчев.

В Союзе биатлонистов России считают, что чемпион мира в спринте Александр Логинов сделал заявление о возможном уходе из спорта на фоне эмоций. Об этом заявил президент СБР Владимир Драчев.Владимир Драчев заявил РИА Новости, что слова Логинова о возможном завершении карьеры – не более, чем эмоции. Кроме того, Драчев подтвердил информацию, распространенную посольством России в Италии об отсутствии улик, свидетельствующих об использовании ими допинга."Мы уже реагируем на обыски. Переговорили с президентом IBU и с теми, кто писал эти письма", — сказал Владимир Драчев.