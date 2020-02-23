Землетрясение на востоке Турции унесло жизни 9 человек, травмы получили 37.

Землетрясение на востоке Турции унесло жизни 9 человек, травмы получили 37.Ранее сообщалось о 8 погибших и 21 пострадавшем.Землетрясение на границе Ирана и Турции произошло рано утром. Эпицентр располагался в 141 километре к западу от иранского города Тебриз и в 71 километре к юго-востоку от турецкого города Озалп. Очаг залегал на глубине 5 километров.В Иране пострадали 75 человек.Предыдущее землетрясение стало причиной разрушений и жертв менее месяца назад. Тогда из-за толчков магнитудой 6.8 в провинции Элязыг погибли более 40 человек, более 1000 получили травмы. Спасенный из-под завалов кот Торос получил приют в доме мэра Антальи и даже обзавелся собственным аккаунтом в "Твиттере".