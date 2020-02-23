23.02.2020

2020-02-23 18:05:03

Во Владимире показали 100 этюдов из частной коллекции

В Музейном центре «Палаты» работает выставка «100 этюдов из частной коллекции». Перед зрителями предстанет часть собрания одного из крупнейших коллекционеров искусства в нашей области. Начало коллекции было положено в начале 1990-х годов, и всего она насчитывает около 1200 произведений 100 владимирских авторов – живописцев и графиков. В коллекции представлены многие имена владимирских художников, как мэтров, так и молодых авторов, делающих только первые шаги.

(Фото: vladmuseum.ru )