Мероприятия проходят в рамках патриотической акции «Неделя мужества».

В преддверии Дня защитника Отечества воспитанники патриотического общественного движения «Юнармия» посетили музей истории Гусевской милиции. В мероприятии также принял участие представитель Общественного совета при МО МВД России «Гусь-Хрустальный» Эдуард Коршунов.Цель проведения таких встреч - развитие интереса детей к истории правоохранительных органов и патриотическое воспитание подрастающего поколения.В ходе экскурсии представитель ветеранской организации Людмила Быкова рассказала ребятам о формировании истории Министерства внутренних дел, истории образования и становления милиции в Гусь-Хрустальном районе, о ветеранах органов внутренних дел, службе стражей правопорядка в разные годы, специфике работы каждого подразделения. Особое внимание было уделено тем, кто защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны и после этого вступил в ряды стражей порядка.Школьники с неподдельным интересом рассматривали представленные в музее подлинные документы, боевые награды, фотографии, личные вещи, принадлежавшие тем, кто в свое время стоял на охране правопорядка.Экскурсия позволила юнармейцам узнать не только о нелегкой службе в органах внутренних дел, но и оставила у них яркие впечатления.Также в образовательных учреждениях города состоялись встречи учащихся с сотрудниками полиции межмуниципального отдела и представителем Общественного совета при ОМВД Эдуардом Коршуновым.Правоохранители и общественник рассказали школьникам об истории празднования Дня защитника Отечества, интересные факты о Великой Отечественной войне: городах-героях, главных военных операциях, великих военачальниках и полководцах, о трудном военном времени.Вспомнили и о Тане Савичевой, ленинградской школьнице, которая в условиях блокады вела короткие записки о том, как на ее глазах умирали родные.Полицейские рассказали учащимся о героях наших дней – гусевских сотрудниках органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга.По мнению полицейских и общественника, проводить такого роды мероприятия очень важно для подрастающего поколения, они призвали беречь память о подвигах дедов и прадедов и быть достойными гражданами своей страны.