Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение агентства France Press об информационной войне, которую якобы ведет Россия против США.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение агентства France Press об информационной войне, которую якобы ведет Россия против США. По словам источника агентства в Государственном департаменте США, американские дипломаты подозревают Россию в распространении слухов об искусственном происхождении коронавируса COVID-19. В соцсетях публикуется информации, что вирус создан в американских секретных биолабораториях. В Госдепе считают, что Москва, используя фейковые аккаунты, хочет испортить имидж Вашингтона в глазах мировой общественности.Захарова назвала сообщение France Press "намеренным вбросом", пишет РИА Новости.В Китае число заразившихся коронавирусом приближается к 77 тысячам, скончались 2345 человек. Почти 21 тысяча полностью выздоровели.