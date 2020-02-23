Жертвами иранского землетрясения стали восемь турецких граждан, сообщает агентство Анадолу. Среди погибших в турецкой провинции Ван, граничащей с Ираном, трое детей.

Жертвами иранского землетрясения стали восемь турецких граждан, сообщает агентство "Анадолу".Среди погибших в турецкой провинции Ван, граничащей с Ираном, трое детей. Как заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, подземные толчки магнитудой 5,9 зафиксированы в городе Хой провинции Западный Азербайджан. Жертвы и разрушения зарегистрированы в пяти селах, ранения получили более 20 человек, еще порядка десяти пострадавших доставлены в клиники в тяжелом состоянии.Глава МВД отметил, что под завалами все еще находятся люди, поисково-спасательные работы продолжаются. О ситуации доложено президенту Турции Тайипу Эрдогану. Продолжаются поисково-спасательные работы.Толчки были зафиксированы в 6 утра по времени (9 по Москве). Эпицентр располагался в 141 километре к западу от иранского города Тебриз и в 71 километре к юго-востоку от турецкого города Озалп. Очаг залегал на глубине 5 километров.Предыдущее землетрясение стало причиной разрушений и жертв менее месяца назад. Тогда из-за толчков магнитудой 6.8 в провинции Элязыг погибли более 40 человек, более 1000 получили травмы. Спасенный из-под завалов кот Торос получил приют в доме мэра Антальи и даже обзавелся собственным аккаунтом в "Твиттере".