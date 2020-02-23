Возможно возникновение ЧС.

Главное управление МЧС по Владимирской области опубликовало метеопредупреждение об ухудшении погодных условий в регионе.Ссылаясь на прогноз Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, спасатели сообщают, что днем 23 февраля во Владимирской области ожидается усиление порывов ветра до 15-20 м/с.Неблагоприятные погодные явления могут спровоцировать ЧС. Возможны отключение электричества, обрушения рекламных щитов и деревьев и т.д.Жителей области призывают быть осторожными.